Conferenza stampa in casa Cremonese per il centrocampista belga Jari Vandeputte, protagonista in positivo nella partita contro l'Inter con l'assist che ha propiziato il gol della bandiera grigiorosso di Federico Bonazzoli. L'ex Catanzaro, al debutto in Serie A, afferma di avere assorbito bene il salto di categoria: "Mi sto trovando bene, sto vivendo ancora un periodo di adattamento perché il livello è alto ma ho visto che posso dare il mio contributo e ne sono contento. Continuerò a dare il massimo per fare del mio meglio per la squadra. L'inizio di stagione è stato sicuramente positivo, anche a livello di risultati, ad eccezione dell’ultima sfida nella quale abbiamo affrontato una squadra molto forte che però conosciamo tutti. Dobbiamo continuare su questa strada".

La sfida di Milano ha interrotto la striscia di imbattibilità. Avreste preferito tornare subito in campo o la sosta arriva al momento giusto?

"Siamo partiti con il piede giusto e questo è importante, vorremmo sempre iniziare la sosta in modo diverso ma abbiamo incontrato una squadra molto forte che si è rivelata estremamente efficace. Ma non è successo niente, sappiamo tutti che il nostro obiettivo è la salvezza e grazie alla nostra partenza positiva possiamo continuare a lavorare con positività e tranquillità".