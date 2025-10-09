Dopo aver presenziato all'Assemblea Generale dell'European Football Clubs, a Roma, Gianni Infantino, presidente FIFA, si è intrattenuto con i cronisti presenti per trattare diversi argomenti. Dicendo la sua anche sulla questione delle nuove infrastrutture di cui dovrebbe dotarsi il calcio italiano: "Ho visto che a Milano è stata presa una decisione importante, poi ho sentito le parole del sindaco (Gulatieri, ndr) sull'impianto nuovo di Roma - le sue parole riportate da Sky Sport -. L'Italia è un Paese pieno di risorse, conto sulla creatività e sulla voglia di tutti di mandare un segnale importante. L'Italia è un Paese di calcio e deve avere gli stadi migliori del mondo. Se non ci si riesce nemmeno per gli Europei 2032, bisogna chiudere e andare tutti quanti a casa".