"Raggiungere la Nazionale è motivo d'orgoglio per me", ha detto Roberto Piccoli, alla sua prima convocazione in nazionale maggiore, ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro dove ha parlato del suo "bel percorso di crescita" come lui stesso ammette prima di arrivare alla chiamata di Gattuso e prima di svelare il nome del suo idolo, vecchia conoscenza dell'Italia e dell'Inter. "L'anno scorso ho alzato il mio livello e quest'anno ancora di più in una squadra importante come la Fiorentina. Ho fatto un percorso anche con alcuni ragazzi che ho ritrovato qui, il momento più bello è stato l'Europeo Under 19" ha continuato.

Il suo idolo?

"Bobo Vieri, un attaccante eccezionale, è stato il mio modello di gioco".