Sull’Inter di Cristian Chivu si è espresso Antonio Di Gennaro in un’intervista rilasciata ai microfoni di News.Superscommesse.it. L'ex calciatore e oggi opinionista, in questo particolare estratto, ha elogiato il gioco espresso dalla squadra nerazzurra, condiviso il suo parere sulla giovane coppia d’attacco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny e trattato il tema della lotta scudetto.

Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito possono essere considerate 'riserve' di Lautaro Martínez e Marcos Thuram?

“C'è da premettere che l'Inter è la squadra con l'organico più forte di questo campionato. L'ho vista sia a Cagliari che contro la Cremonese e mi è sembrata in ascesa sulla qualità del gioco espresso, ma anche nella capacità di andare ad aggredire e dominare l'avversario. Per quanto riguarda gli attaccanti, sia Lautaro Martínez che Thuram restano gli attaccanti di riferimento di questa squadra, anche se Pio Esposito rappresenta il presente e il futuro di questa squadra e anche della nostra Nazionale; è cresciuto molto e anche in fretta, questo può rendere più facile la vita a Chivu nelle scelte. Bonny era uno di quei tre giocatori che hanno fatto sì che il Parma si salvasse nello scorso campionato, insieme a Bernabé e Man; è un attaccante completo e l'ha confermato anche contro la Cremonese, sta dimostrando di essere in grado di tenere alle tante pressioni che una squadra come l'Inter, inevitabilmente, porta su di sé. Entrambi costituiscono un'alternativa importante alla coppia principale, che è fortissima, anche se l'Inter non è soltanto rappresentata dagli attaccanti; sta acquisendo una nuova mentalità che le sta permettendo di comandare il gioco e divertirsi e, ripeto, resta la squadra con l'organico più forte”.



Nessuna a punteggio pieno dopo sei giornate. Per il prossimo scudetto, potrebbe essere di nuovo soltanto un duello tra Napoli e Inter?

“Non credo, anche se Napoli e Inter restano le squadre più accreditate, perché sono le più forti, con l'Inter che ha qualcosa in più rispetto alla squadra di Conte; c'è da scoprire bene il Milan, che sta già dimostrando di avere la forza per lottare per il vertice: se riuscirà a tenersi su questi ritmi, credo che potrà seriamente insidiare le dirette avversarie per prendersi lo scudetto”.