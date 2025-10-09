Givairo Read, laterale del Feyenoord, non ha nascosto di avere un'ammirazione per Denzel Dumfries, suo punto di riferimento visto il ruolo in comune: "E' un un grande esempio per me, sarebbe un onore seguire le sue orme", ha raccontato a Sportnieuws.nl. Prima lanciare una sorta di sfida all'interista per gli anni a venire per quanto riguarda la fascia destra della Nazionale olandese: "Spinge tanto in attacco, fa gol e assist. Voglio prendere il suo posto e fare meglio. In futuro dovrà preoccuparsi del suo posto con gli Orange", ha detto scherzando il 19enne.
Data: Gio 09 ottobre 2025
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
