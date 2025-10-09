Inter e Atletico Madrid si affronteranno durante la sosta per le Nazionali in Libia per la Reconstruction Cup. Come comunicato da DAZN sui propri canali social, la sfida in programma venerdì 9 ottobre sarà in diretta dalle ore 18:00 su Inter TV, canale visibile proprio attraverso DAZN.

Sezione: Focus / Data: Gio 09 ottobre 2025 alle 15:58
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print