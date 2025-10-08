UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC), precedentemente nota come ECA, ha approvato nella giornata di ieri la propria strategia commerciale per il ciclo 2027-2033 delle competizioni europee per club maschili, in seguito a una riunione del consiglio tenutasi a Roma nell’ambito della 32ª Assemblea Generale di EFC. UC3 si appresta a entrare sul mercato con una strategia innovativa per i diritti media, di sponsorizzazione e di licensing delle competizioni maschili UEFA per club a partire dal ciclo post-2027. Al centro della strategia, riporta Calcio e Finanza, c’è il riconoscimento che i mercati dei media stanno cambiando rapidamente, con nuovi attori globali digital-first che offrono esperienze diversificate ai tifosi, mentre gli operatori tradizionali restano desiderosi di garantire la massima visibilità alle competizioni in Europa e nel mondo.

Guy-Laurent Epstein, co-direttore generale di UC3, ha dichiarato: "Questa nuova strategia riflette la nostra ambizione di guidare la prossima fase di crescita delle competizioni UEFA per club maschili. Portando un approccio innovativo nei mercati chiave e introducendo nuovi pacchetti, stiamo fissando un nuovo standard su come il calcio viene portato ai tifosi in tutto il mondo".