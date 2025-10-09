Pessime notizie per Conte. Il tecnico del Napoli, alla ripresa dopo la sosta, dovrà certamente fare a meno di Lobotka e non è certo di riavere Politano. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, per entrambi gli esami hanno evidenziato un infortunio muscolare. Piuttosto serio quello dello slovacco: lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra, stop forzato di almeno 4 o 5 settimane. Niente Inter, niente Champions – spiega la rosea – per i prossimi due impegni.

Per Politano, invece, c’è lesione distrattiva al gluteo destro che però non appare nulla di particolarmente grave: una decina di giorni di stop e poi ripresa degli allenamenti. Salterà il Torino, certo. Forse la trasferta di Eindhoven contro il Psv. Ma per la supersfida del Maradona contro la sua ex Inter dovrebbe riprendere il posto sull’out di destra.

