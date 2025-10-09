La sosta del campionato consentirà a Chivu di approfondire il lavoro in particolare su due elementi nuovi: Luis Henrique ed Andy Diouf. Il primo ha già iniziato a dare risposte, anche perché ha maggiore esperienza ed è arrivato molto prima del francese. Ora l'ex Lens potrà sfruttare questi giorni per iniziare a essere pure lui un'alternativa valida.

Il test amichevole di domani con l'Atletico Madrid, quindi, cade a fagiolo come evidenzia il Corsport. "Luis Henrique ha avuto la possibilità di mettersi a disposizione del gruppo già dal mondiale per club. Arrivato addirittura due giorni prima dell’ufficialità di Chivu, anche in via precauzionale legata al timore di perdere Dumfries per la clausola da 25 milioni, ha iniziato poi un lavoro tattico dal quale è passato anche l’olandese ai tempi - si legge -. A Cagliari ha avuto la sua prima chance da titolare: per avere spazio con maggiore continuità dovrà garantire anche un certo lavoro in copertura imprescindibile per gli esterni in una mediana a cinque. Per Diouf, invece, il momento dell’esordio dal primo minuto non sembra ancora così imminente. Il francese, abituato a giocare in Ligue 1 in una mediana a due, ha davanti a sé una strada più in salita nella prospettiva di una evoluzione tattica fino a trasformarlo in una mezzala da centrocampo a tre. Resta la sensazione che per loro sarebbe stato meno traumatico inserirsi nel 3-4-2-1 che a un certo punto si credeva fosse la meta da inseguire".