Sempre, fortissimamente, Nico Paz. Il centrocampista argentino fa doppietta aggiudicandosi il premio Rising Star of the Month assegnato da Lega Serie A anche per il mese di settembre dopo aver ricevuto il riconoscimento già ad agosto. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Como-Juventus, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 12.30 allo stadio Sinigaglia.

"Nico Paz raddoppia e si conferma miglior Under 23 del mese anche a settembre - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Battendo la concorrenza di tanti giovani campioni come Yildiz e Soulè, Nico Paz ha conquistato la vetta con due gol e due assist in tre partite. Decisivo in ogni rete del Como nel mese appena concluso, Nico Paz è ormai da tempo oltre lo status di ‘promessa’, è un giovane talento che tutto il mondo ci invidia, un esempio di classe e concretezza, un vero gioiello del Como e della Serie A”.