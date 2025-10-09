Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport in vista dei prossimi impegni della Nazionale: “Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Noi dobbiamo farci trovare pronti e farci trovare lì dietro. Siamo l’Italia e dobbiamo qualificarci al Mondiale in qualsiasi modo”.

Il rapporto con Gattuso?

“È una persona schietta che ti trasmette il senso di appartenenza di una maglia importante come quella della Nazionale, ci aiuta sotto tutti i punti di vista a livello personale e individuale”.