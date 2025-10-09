"La memoria non è nostalgia, ma responsabilità. E noi dobbiamo adempiere questa responsabilità". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parlando all'inaugurazione del 'Nuovo Museo del Calcio' di Coverciano andata in scena ieri.

"Sono orgoglioso di poter prendere parte a questo evento - ha aggiunto il numero uno del calcio italiano -. Il museo del nostro calcio è un luogo fisico, abbellito e ristrutturato, con un grande entusiasmo che ha accompagnato questa evoluzione; ma è anche un luogo che racchiude un ricco patrimonio materiale e immateriale, dove ogni oggetto compone un puzzle che è l’identità non solo del nostro calcio, ma anche del nostro Paese".