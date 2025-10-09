Pierpaolo Marino è intervenuto sulle frequenze di Stile Tv, soffermandosi sulla lotta al vertice con particolare occhio analitico nei confronti del Napoli: "Ha migliorato le alternative, oggi il Napoli si può permettere di far subentrare De Bruyne e Spinazzola e quindi cambiare la partita con giocatori dalla panchina e poi con i tanti infortuni sta facendo fronte molto bene alle esigenze della classifica. Per me è favorito in un campionato però molto complicato perchè Inter, Milan, Juventus e Roma possono lottare fino in fondo", ha detto. Le parole sono state riprese da TuttoNapoli.