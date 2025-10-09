Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, parla del nuovo Milan di Allegri e delle chance di scudetto dei rossoneri, in una stagione senza coppe europee.

Ambrosini, il pareggio di domenica del Milan a Torino va considerato un buon punto oppure... due punti persi?

"Non è obbligatorio scegliere (sorride, ndr). Se vai a contare le occasioni da gol ne ha creato più il Milan che è andato più vicini al successo".

Insomma, promuove la squadra di Allegri che ha visto in queste prime sei giornate di Serie A?

"Mi è piaciuta perché ha un ottimo spirito e una notevole organizzazione. La conferma arriva dai gol subiti: l’ultimo su azione è stato la rovesciata di Bonazzoli alla prima giornata... Se non sei solido, non riesci a tenere la porta imbattuta in quattro delle prime sei gare di campionato. La mano di Allegri si vede chiaramente".

Il Milan secondo lei è da scudetto?

"Con questo spirito e senza infortuni agli elementi chiave, può lottare fino alla fine. L’Inter però ha ripreso a camminare forte e a macinare gioco come nelle corde della squadra. I nerazzurri sono forti e anche il Napoli è migliorato grazie al mercato".

