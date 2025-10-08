Secondo l’ultimo rapporto settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES, è il Chelsea la squadra dal valore complessivo più alto dei giocatori di proprietà, stimato in 1.807 milioni di euro. Il dato rappresenta il valore di trasferimento aggregato dell’intera rosa, calcolato in base a età, rendimento, durata contrattuale e potenziale di mercato. Dietro la formazione di Enzo Maresca troviamo Real Madrid (1.684 milioni), Manchester City (1.485 milioni), Arsenal (1.474 milioni) e Paris Saint-Germain (1.440 milioni).

Tra le società italiane, l’Inter si conferma la più preziosa con un valore complessivo di 866 milioni di euro, collocandosi all’11° posto in Europa. Seguono la Juventus con 761 milioni (15ª posizione), il Milan con 626 milioni (20ª), l’Atalanta con 543 milioni (27ª) e il Napoli con 536 milioni (28ª). Completano la top italiana la Fiorentina con 479 milioni, la Roma con 448 milioni, il Bologna con 350 milioni e la Lazio con 346 milioni.