Una delle convinzione di Cristian Chivu, come racconta Tuttosport, riguarda la formazione. Lo ha annunciato lui stesso in conferenza stampa. Il tecnico non la comunica se non tre ore prima della partita, per aumentare il senso di responsabilità dei giocatori, a cui alla vigilia vengono date pettorine in maniera casuale.

Chivu ha inoltre dimostrato grande pragmatismo: quando ha capito che non sarebbero arrivati i giocatori per un possibile 3-4-2-1, è tornato sui suoi passi e ha confermato il 3-5-2. Lo fece anche José Mourinho: provò col 4-3-3, poi tornò al 4-3-1-2 "manciniano".

Un'altra regola? Sono vietate le bestemmie in partitella, il che aiuta a mantenere il controllo in campo e ad effettuare scelte migliori sotto pressione. Rispetto a Inzaghi c'è anche una filosofia diversa sui cambi: a fine stagione si capirà, guardando la lista infortunati, chi avrà avuto ragione.