L'Inter sta sondando il mercato dei portieri per la prossima stagione. Oggi Tuttosport torna sul nome di Elia Caprile, secondo il quotidiano tra i 3-4 nomi che i nerazzurri stanno seguendo da vicino. Gli scout lo hanno già visionato due volte in queste prime gare della stagione e Ausilio ha preso informazioni dirette anche in termini caratteriali, ricevendo ottime risposte.

Al ragazzo certo non manca la personalità: fu lui a chiedere di lasciare il Napoli, nonostante Conte volesse trattenerlo, per andare in Sardegna, dove sapeva di poter giocare con continuità. Il che fa capire che difficilmente Caprile accetterebbe una big se non con la prospettiva di poter fare il titolare. Da non escludere però un inserimento del Milan, che già si è mosso la scorsa primavera. Valutazione del cartellino da parte del Cagliari: 20-25 milioni di euro.