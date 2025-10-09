Lunga intervista per Roberto De Zerbi al Corriere della Sera, con un paio di passaggi riguardanti anche l'Inter. Uno su Luis Henrique, che ha allenato all'Olympique Marsiglia. "La competizione è alta, ma lui ha caratteristiche diverse. Ogni tanto gli dicevo che giocava in ciabatte: deve sfruttare di più il suo potenziale"

"Lotta Scudetto? Sono contento per Gasperini, che all’Inter pagò colpe non sue: un po’ tifo per lui, perché gli avevano dato l’etichetta che non poteva sedersi su una grande panchina. E invece può stare ovunque. Il Napoli è più che vivo, l’Inter è forse ancora la più forte, il Milan sta giocando bene. È bello vedere tanta competitività".