La Nazionale olandese dovrebbe imparare a essere più smaliziata, in controtendenza rispetto a quanto mostrato nel corso della sua storia. E' uno dei concetti espressi da Denzel Dumfries nell'intervista a Voetbalprimeur: "Altre Nazionali hanno un vantaggio rispetto ai Paesi Bassi - la premessa del giocatore dell'Inter -. In questo senso, io posso pensare fuori dagli schemi e garantire il prossimo passo di crescita in questo processo. L'Argentina, per esempio, fa di tutto per vincere: non lascia nulla di intentato. Noi forse siamo un po' troppo ordinati, ma fa parte del gioco. Non è la cosa più importante, ma potrebbe darci una percentuale in più di successo. Portare la partita oltre il limite, commettere quel fallo per fermare l'attacco. All'Inter siamo maestri in questo - dice ridendo l'ex PSV -. Francesco Acerbi e Lautaro Martínez non esitano a commettere fallo qua e là per assicurarsi la vittoria. Nella nostra nazionale c'è Micky van de Ven".