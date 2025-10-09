Oscar Damiani è stato intervistato da La Repubblica riguardo alle difficoltà che stanno incontrando alcuni nuovi acquisti della Serie A, tra questi gli interisti Diouf e Luis Henrique, che arrivano dalla Ligue 1. Per non parlare di David alla Juventus. "Penso che molti cresceranno, ma non al punto di fare faville. Sono tutti buoni giocatori ma nessuno è Lautaro, per intenderci".

Nel caso specifico di Luis Henrique, Damiani sembra pessimista. "Non so a chi potrebbe prendere il posto, anche perché ha caratteristiche diverse da quelle richieste dal sistema di gioco dell’Inter".