Con un attacco che ha finora prodotto 17 gol in sei giornate, l'Inter dispone del miglior reparto offensivo del campionato italiano. Grazie alle 4 reti segnate nell'ultimo turno di Serie A ai danni della malcapitata Cremonese, l'attacco di Chivu passa per i bookies da 2,05 a 1,65. Alle spalle dei vicecampioni d'Italia ci sono i detentori del titolo del Napoli, quotati a 2,50. Seguono Juventus a 6,50 e Milan e Atalanta, entrambe a 8,50.