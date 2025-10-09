Fulvio Collovati, ex giocatore di Milan, Inter e Roma, ha analizzato l’inizio di stagione ai microfoni di Tvluna.it desginando la sua griglia per lo Scudetto: "Nella lotta al titolo il Napoli deve temere in primis l’Inter, dopo dico Milan, la Roma del Gasp e la Juventus. La formazione di Cristian Chivu va in rete con estrema facilità e ha ritrovato lo spirito, la voglia. Fa dalle 10 alle 15 conclusioni a partita, resta la squadra più temibile, è la vera minaccia per i Campioni d’Italia in carica”.