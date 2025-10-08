Con l'obiettivo di stabilire quale squadra è stata più precisa da calcio di rigore, News.Superscommesse.it⁩ ha condotto un'analisi passando a setaccio gli ultimi dieci anni di Serie A dalla quale emerge che nell'ultima decade l'Inter ha ottenuto una percentuale di realizzazione dei tiri dal dischetto di 83,13% che la posiziona quarta alle spalle di Roma, Hellas Verona, Sassuolo e Parma.

Dallo studio effettuato da News.Superscommesse.it⁩ viene fuori che il club con più alta percentuale di realizzazione dagli undici metri è la Roma, brava a capitalizzare 77 rigori sui 91 totali assegnati, ottenendo una percentuale dell'84,62%. Completano il podio l'Hellas Verona con 84,44% e Sassuolo con l'84,21%. Subito dopo troviamo il neo-promosso Parma che detiene l'83,33% di capacità realizzative, prima dell'Inter, unica tra le 'big' ad occupare un posto d'alta classifica. Posizione che i nerazzurri occupano grazie agli 83 rigori e l’83,13% di realizzazione.

Subito dopo l'Inter c'è l'altra romana, la Lazio che su 99 rigori ne ha sbagliati 18, fermandosi a 81,82%. Solo un 80% di capacità realizzativa per la Juventus e 78,75% per il Napoli (78,75%). Sorprende in negativo il dato del Milan, che sugli 88 rigori calciati ne ha trasformati solo 63, con una

percentuale di successo del 71,59%, una delle più basse tra le big.