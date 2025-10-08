Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha parlato così delle ultime novità relative al progetto del Nuovo San Siro: "Siamo andati in delibera in Consiglio Comunale il 29 di settembre, il rogito è previsto entro il 10 di novembre, quindi siamo lì lì per la firma del contratto - le sue parole a Sky Sport -. San Siro è stato venduto a Milan e Inter per 197 milioni di euro da parte del Comune di Milano. I club costruiranno un nuovo impianto di fianco al Meazza, a loro spese, nell'area che oggi è quella del 'Parco dei Capitani'. Durante la costruzione dello stadio, le squadre continueranno a giocare a San Siro, quindi non ci saranno disagi per i tifosi; verrà demolito il tunnel Patroclo e spostato in modo da far spazio all'impianto. Intorno al quale verrà costruito un quartiere con servizi accessori come hotel, ristoranti e così via, con 140mila metri quadrati di verde, la grande parte dei quali tornerà a essere pubblico, mantenuto dai club per 30 anni. E 80mila metri quadrati di 'verde profondo'. Quindi è una grande vittoria per il quartiere, oltre che per lo sport milanese".

Quando vedremo il nuovo stadio?

"Il nuovo stadio deve essere pronto per Euro 2032, quindi consideriamo che sia pronto prima. Dipenderà dall'efficienza di Inter e Milan, che sono molto motivati, quindi sono certa che faranno il possibile. L'idea è che i lavori inizino nei prossimi due anni, Scaroni dice che sarà pronto addirittura nel 2030. Io spero sia così, l'importante è che ce la facciano per gli Europei".