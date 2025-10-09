Il Presidente e CEO dell'Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell'Executive Board dell'European Football Clubs, l'associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da ECA a EFC.

Marotta è stato eletto nel corso dell'Assemblea Generale dell'EFC a Roma e farà parte dell'Executive Board come rappresentante per l'Italia.

“Rappresentare un Club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione. Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista”