Il mercato estivo è finito da un po', non tantissimo, ma il Corriere dello Sport si proietta già a quello di gennaio. Per quanto riguarda l'Inter, il quotidiano romano segnala come il tesoretto di 20-25 milioni sia in cassa, pronto da poter investire. Ma dove? Il club riflette in queste settimane, considerando anche le risposte che ha dato il campo e che continuerà a dare. Marotta e Ausilio sono pronti a intervenire.

Inizialmente, ad esempio, la difesa lasciava qualche dubbio, ma fin qui Chivu non ha avuto grossi problemi, le varie alternanze funzionano e Akanji si è confermato un top assoluto. La mediana è il reparto più affollato: sette uomini per tre maglie. E c'è pure da tener presente che fin qui Diouf ha contribuito poco e non può far altro che crescere. Ovviamente, molto dipende sempre dalle occasioni e dalle opportunità che offrirà il mercato. E se la necessità fosse il famoso mediano di contenimento, è chiaro che qualcuno dovrebbe fare le valigie.

Infine, l'attacco. "Una volta rinunciato a Lookman, l’Inter ha deciso di abbandonare la caccia al cosiddetto “dribblatore”. Il motivo? Dare fiducia al tandem Esposito-Bonny, che, con il nigeriano o un elemento equivalente in squadra, avrebbe avuto meno spazio - spiega il CdS -. Ebbene, dopo le prime uscite, tale scelta si sta rivelando felice. I due baby attaccanti hanno dimostrato di sapere e poter reggere la scena, sostituendo senza scompensi Lautaro e/o Thuram. Senza contare, poi, che, anche senza il giocatore in grado di creare superiorità attraverso gli uno contro uno, l’attacco nerazzurro funziona sempre alla grande, producendo gol e occasioni. Avrebbe senso, dunque, inserire quel famoso “dribblatore”? Il rischio, per la verità, è che si alteri un equilibrio che sembra ormai raggiunto. Tra rapide verticalizzazioni e alti ritmi di gioco, la squadra nerazzurra ha i mezzi per creare comunque superiorità. E allora chissà che il tesoretto, alla fine, non venga davvero risparmiato per l’estate 2026. Quella dei veri cambiamenti. Per i quali serviranno certamente più risorse possibili".