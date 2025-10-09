"Italia-Israele? Ora c'è un cessate il fuoco, una notizia di cui tutti dovrebbero essere felici sostenendo questo processo". Così Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha commentato a margine dell’assemblea EFC in corso a Roma, rispondendo alla domanda se fosse preoccupato in vista della partita del 14 ottobre.

Infantino ha aggiunto: "Questa prima parte dell'accordo di pace è una notizia fantastica. È un qualcosa che va oltre il calcio, ma include anche il calcio".

Il presidente FIFA ha poi affrontato anche il tema dei visti per le nazionali, in particolare quelli di Egitto e Arabia Saudita, che parteciperanno al Mondiale 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti: "Abbiamo ottimi colloqui con il governo degli Stati Uniti. Come sapete, c'è una task force della Casa Bianca presieduta dal Presidente Trump, e tutti questi argomenti vengono discussi lì con tutti. Non ci saranno problemi per quanto riguarda i visti, ovviamente per le squadre e le delegazioni partecipanti, e stiamo lavorando anche a qualcosa per i tifosi. Speriamo che arrivino presto buone notizie".