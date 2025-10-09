Nuovo ostacolo per l'Inter in vista del ritorno in campo dopo la sosta: cambia qualcosa sul rientro a Milano di Lautaro Martinez. Com'è noto da ieri, infatti, l'amichevole tra l'Argentina e il Porto Rico ha cambiato sede, spostata da Chicago a Miami. E cambia anche la data: da martedì a mercoledì. A rimetterci è l'Inter, come spiega la Gazzetta dello Sport.

"La partita è stata riprogrammata per motivi di ordine pubblico: in questi giorni caldi, infatti, il presidente americano Donald Trump ha schierato la Guardia Nazionale a Chicago per sedare le proteste contro la repressione dell’immigrazione - si legge -. Nonostante lo slittamento di 24 ore, il piano di volo di Lautaro non cambia: il capitano è atteso giovedì 16 alla Pinetina, e avrà a disposizione due giorni per preparare la sfida dell’Olimpico contro la Roma col resto della squadra".

Il punto è la stanchezza: Lautaro arriverà in Italia non nella notte tra martedì e mercoledì, come inizialmente previsto, ma solo tardo pomeriggio di mercoledì, avendo dunque meno ore di riposo.

