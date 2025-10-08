Approfittando delle intenzioni palesate da UEFA e EFC di cambiare il sistema di vendita dei diritti televisivi delle competizioni europee, Netflix sarebbe pronta a presentare un’offerta per acquisire i diritti globali di trasmissione di una partita di Champions League per turno a partire dal 2027. Secondo il quotidiano britannico The Times, il tutto rientrebbe nell’ambito di una riorganizzazione degli accordi televisivi della UEFA che, secondo l’organo di governo europeo, dovrebbe garantire entrate tra i 5 e i 6 miliardi di euro a stagione.

La vendita dei diritti UEFA per le altre partite di Champions League, Europa League e Conference League consentirà ai broadcaster di presentare offerte per più mercati contemporaneamente. Ad esempio, Discovery/TNT Sports o Sky potrebbero fare un’offerta per tutte le altre partite nei cinque principali mercati: Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Francia.