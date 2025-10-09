La Gazzetta dello Sport approfitta della pausa nazionali per fotografare anche la situazione stipendi per i club ai vertici della Serie A. Salta all'occhio subito il +41 che fa registrare il Napoli rispetto all'anno scorso, mentre Inter e Milan hanno tagliato qualche milione. Diversi i discorsi per Juve e Roma: anche loro sono in crescita.

La rosea puntualizza: "Il monte ingaggi di Conte, spinto dai 5,5 milioni di euro netti più bonus percepiti dal campione Kevin De Bruyne e da quelli degli altri rinforzi, è schizzato dai 92 milioni complessivi della scorsa stagione ai quasi 135 di quella attuale. Nei piani alti della Serie A anche Juventus e Roma hanno aumentato il proprio monte ingaggi, pur con intenzioni diverse. I bianconeri, infatti, avevano in piano di rimanere più o meno stabili nella spesa dei salari della rosa, ma la permanenza di Dusan Vlahovic ha ostacolato questo obiettivo. L’attaccante serbo resta il calciatore più pagato d’Italia con i suoi 12 milioni di euro netti (oltre 22 lordi) e infatti senza questa cifra il monte ingaggi della Signora sarebbe diminuito. Sul podio dei giocatori più remunerati ci sono Lautaro Martinez dell’Inter (9 milioni di euro più bonus) e Paulo Dybala (8) Proprio la Roma, invece, ha accompagnato l’arrivo di Gian Piero Gasperini con una campagna acquisti generosa e di conseguenza il costo della rosa è aumentato un po’, sforando la tripla cifra".

L'Inter si conferma il club con il monte ingaggi più alto, ma la tendenza a scendere prosegue, aiutato in tal senso dagli addii di stipendi pesanti come quelli di Taremi, Pavard, Arnautovic e Correa e dagli arrivi "leggeri" di giovani come Bonny e Sucic.

