La Supercoppa italiana viene conquistata dal Napoli: la formazione di Conte batte 2-0 il Bologna dominando dall'inizio alla fine. A decidere la sfida è stata la bellissima doppietta di Neres, un gol per tempo. Prima l'arcobaleno immaginifico a trafiggere Ravaglia, poi nella ripresa un tocco sotto impeccabile per il timbro del raddoppio. Gestione impeccabile dei partenopei, efficienti al massimo nei momenti decisivi (punteggio anche stretto).

Sezione: News / Data: Lun 22 dicembre 2025 alle 21:53
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print