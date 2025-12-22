Non riesce l'impresa in finale di Supercoppa italiana al Bologna, che deve arrendersi a un Napoli oggettivamente più forte. Così come ammette Vincenzo Italiano, tecnico dei rossoblu, parlando a Sportmediaset, dopo il match di Riad: "Mi spiace per tutti, il Napoli ha fatto una grande prestazione. Usciamo a testa alta, arrivare in finale non è mai semplice. Nessun rimpianto, i ragazzi hanno dato tutto. Ravaglia deluso? Ha fatto grandi cose con l'Inter, stasera c'è stato questo mezzo infortunio ma non cambia nulla. Era il primo a tenerci, ha grande attaccamento alla maglia: ha i nostri colori tatuati addosso".