Antonio Cassano, ospite della puntata serale di Viva el Futbol, ha parlato così del momento dell'Inter dopo l'eliminazione in semifinale nella Supercoppa: "E' la squadra, tra le quattro, che mi ha deluso di più. Pronti via e sei in vantaggio con il Bologna: gran palla di Bastoni. Ma non mi aspettavo quella prova. E' la più forte in assoluto in Italia: non ho capito qual è la problematica negli scontri diretti. Rigori? Sono una lotteria, ma qualche scelta è stata particolare e mi ha lasciato un po' con dei dubbi. Esce ridimensionata", ha concluso.