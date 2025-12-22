Il Napoli batte il Bologna a Riad e si laurea supercampione d'Italia. Per la gioia del suo presidente, Aurelio De Laurentiis: "Avevate qualche dubbio su conte? Noi abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che - come dice il mio amico Joey Saputo - c'era una coppa in palio. Mi spiace per lui, li aspettiamo a Napoli per il gioco della verità", le parole di DeLa a Sportmediaset.

"Ora bisogna stare calmi perché l'agguato è dietro l'angolo. C'è la Cremonese, non bisogna distrarsi mai - ha aggiunto il numero uno del club partenopeo pensando al prossimo impegno in campionato - E' dai tempi di Maradona che non si vincevano due trofei in un unico anno, questo è un fatto molto importante. Ai tifosi dico 'pensate sempre ai vostri sogni, forza Napoli'".