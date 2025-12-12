Anche su Tuttosport si parla del futuro di Denzel Dumfries, non solo per quel che riguarda il lato infortuni, ma anche per quel che concerne gli sviluppi di mercato. Il giocatore sembrava dovesse stare fermo per un periodo relativamente breve, ma continua ad avvertire dolore alla caviglia e ha già saltato sei partite.

Nel frattempo ha di nuovo cambiato agente: addio a Jorge Mendes e passaggio ufficiale (dalla prossima settimana) alla scuderia di Ali Barat. Resta la clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile in estate. Se davvero dovesse essere attivata, causa l'arrivo alla porta di un top club, l'Inter non si strapperebbe le vesti: il giocatore compirà infatti 30 anni ad aprile.