Prepariamoci insieme a Genoa-Inter, match in programma domenica prima della spedizione della squadra nerazzurra in Arabia per la Supercoppa. Le ultimissime e la probabile formazione. Focus su Frattesi e sul suo futuro.
Sezione: Web Tv / Data: Ven 12 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
Venerdì 12 dic
- 14:25 Inter-Liverpool, premiato l'impatto di Zielinski. Alle sue spalle c'è Akanji
- 14:10 Genoa, De Rossi: "Se non sei perfetto l'Inter rischia di umiliarti, Chivu merita successo. Ostigard non convocato"
- 13:55 Albertini, ex sindaco di Milano: "San Siro? Non c'è alcun monumento culturale da salvaguardare. Obsolescenza inarrestabile"
- 13:40 Il Secolo XIX - Genoa-Inter, atmosfera calda al Ferraris: già superati i 30mila spettatori
- 13:25 Slot: "Salah out con l'Inter, decisione mia. Ekitike e Isak? Lautaro e Thuram sono più abituati a giocare insieme"
- 13:10 L'Inter presenta ONE RHYTHM: al Soundstorm Festival di Riyadh svelata la maglia della Supercoppa 2025
- 12:56 Bastoni e i ricordi legati all'album Panini: "La mia baby sitter mi interrogava, sapevo tutto fino alla Serie B"
- 12:42 Ranking Uefa per club, Inter sempre terza ma il Bayern si allontana. Juve e Milan lontanissime
- 12:28 Ventola: "Il Liverpool mi ha deluso, ai punti meritava di vincere l'Inter. Vedo Thuram strano"
- 12:14 Qui Genoa - De Rossi ha dato il cambio di marcia. E recupera due pedine per l'Inter
- 12:00 Verso GENOA-INTER, possibili CAMBI per CHIVU. Ma FRATTESI non c'è: il FUTURO e la pista... JUVE!
- 11:45 TS - Acerbi fuori un mese? L'anno scorso fu molto di più. Tempi più brevi per Calhanoglu e Darmian: le previsioni
- 11:30 Borghi: "Zwayer non è un grande arbitro. Si può discutere sui cambi di Chivu ma Inter-Liverpool doveva finire pari"
- 11:16 Ancora Capello: "Guai a scegliere tra campionato e Champions! Conte? In Europa fatica perché..."
- 11:02 Milan, Modric: "Tutto sta andando come volevo. Scudetto? È dura, ma..."
- 10:48 CdS - Anche Chivu alle prese con il problema infortuni: ci sono soluzioni pronte
- 10:34 Corsera - La strategia dell'Inter per il dopo Sommer: tre nomi sul taccuino per la successione dello svizzero
- 10:20 TS - L'Inter ha un problema nei finali di gara: i dati parlano chiaro. Ed era così anche l'anno scorso
- 10:06 TS - Dumfries, cambio d'agente e lo spettro della clausola: l'Inter non si strappa le vesti, ecco perché
- 09:52 Caressa dopo il rigore su Wirtz: "Basta premiare i simulatori. Ecco perché il VAR tende a intervenire troppo"
- 09:38 TS - L'Inter punta su Gila: i costi dell'operazione. E c'è un sogno per il centrocampo
- 09:24 TS - Frattesi-Juve, primo approccio. L'Inter continua a sparare alto: il punto
- 09:10 GdS - Scudetto più Champions: la "grande illusione interista" dell'anno scorso ha insegnato una cosa
- 08:56 GdS - Verso il Genoa: ancora dubbi per Chivu. La probabile formazione
- 08:42 GdS - Acerbi out fino a metà gennaio: sboccia definitivamente l'Inter di Bisseck e Akanji
- 08:28 GdS - Calhanoglu non preoccupa: l'obiettivo è riaverlo per il Bologna in Supercoppa
- 08:14 Lautaro: "Monaco cancellata, ora cresciamo con Chivu. E non scelgo tra scudetto e Champions. Sul mio futuro..."
- 08:00 Capello: "Inter sfortunata nelle ultime due di Champions, ma credo tanto nella squadra. Chivu mi dà fiducia"
- 00:00 Niente alibi, ma non si può ignorare l'evidenza
Giovedì 11 dic
- 23:54 Bergomi: "Turnover fondamentale per arrivare in fondo. L'Inter col Liverpool mi ha sorpreso. Poi sul tocco di Van Dijk..."
- 23:35 Rampulla: "Bastoni sa di aver fatto una stupidaggine, anche se non era rigore"
- 23:20 La rivelazione di Petrachi: "Avevo preso Lautaro al Torino per 7 milioni, ma poi è saltato per le commissioni"
- 23:06 Doppiette di Ferguson e Bernardeschi, la Roma e il Bologna fanno festa: i risultati di Europa e Conference League
- 22:52 Marotta non si nasconde più: critico con gli arbitri e con le ‘sviolinate di calcio-spettacolo’. E su Chivu solo stima
- 22:38 Bastoni regista aggiunto: in Serie A solo Di Lorenzo più coinvolto dell'interista
- 22:23 L'onestà di Mac Allister sull'episodio Bastoni-Wirtz: "Per me una trattenuta del genere non è da calcio di rigore"
- 22:08 Marotta: "Rinnovo di Carlos Augusto? Gratificheremo chi se lo merita. Con Chivu abbiamo solo avuto coraggio"
- 21:53 Inter Women, Magull: "Sappiamo quanto conta un derby in Italia, in campo per vincere"
- 21:39 Adani: "Dare il rigore di Inter-Liverpool è da stupidi. La sceneggiata di Wirtz porta l'arbitro al VAR per fregarlo"
- 21:25 Inter, visita speciale ad Appiano: Tronchetti Provera consegna il Calendario Pirelli 2026
- 21:10 Inter, nessun pari fino alla 15esima giornata per la seconda volta nella storia. In trasferta è caccia a un primato
- 20:56 videoInter Christmas Party 2025, l'arrivo dei nerazzurri: Thuram senza treccine ma in pieno stile Tikus
- 20:40 La Fiorentina sorride: Kean e Gudmundsson regalano la prima vittoria a Vanoli. I risultati di Europa e Conference League
- 20:26 GdS - Dumfries, doppio rebus tra infortunio e futuro: tempi più lunghi. E il cambio di agente apre nuovi scenari
- 20:12 De Laurentiis: "Mourinho la sa lunga. Il primo scudetto sofferto e scontato, l'anno scorso abbiamo goduto di più"
- 19:58 Marotta: "Col Liverpool ko immeritato. Ingenuità ed errori favorevoli agli altri, saremo più furbi. Sul mercato..."
- 19:43 L'Inter domina nel gioco e nei gol: i numeri parlano chiaro. E sui corner solo due squadre in Europa son più letali
- 19:28 Fiorentina, Vanoli: "Dzeko leader carismatico oltre che grande giocatore. Merita di essere capitano"
- 19:13 videoLautaro premiato ai Gazzetta Sports Awards: "Abbiamo riportato l'Inter dove merita di stare, Chivu ci sta dando tanta energia"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB VALLE SCRIVIA. Le ultime verso GENOA-INTER
- 18:45 Morata, l'infortunio contro l'Inter costa caro. Il bollettino medico del Como: "Lesione di alto grado all'adduttore"
- 18:30 Dimarco al top in Serie A per occasioni create e assist. Dal 2004/05 ad oggi condivide un record solo con Maicon
- 18:15 Dal Canto: "Inter, più sconfitte del previsto. Ma dopo aver cambiato allenatore è normale"
- 18:00 Abodi: "No a Milan-Como a Perth? Va bene così, c'erano dei dubbi già prima". Poi una battuta sulla A in chiaro
- 17:45 Genoa e Inter al 115° incrocio in Serie A: il bilancio è a tinte nerazzurre
- 17:30 Bookies - Champions: l'Atalanta vede la top-8, sale in quota l'Inter. Ancora lontana la qualificazione agli ottavi della Juventus
- 17:16 Pier Silvio Berlusconi: "Sogno una gara di Serie A in chiaro la domenica sera, ma come si fa?"
- 17:02 Zwayer: allora non è vero che "Ci sarà pure un giudice a Berlino"
- 16:48 Serie A, Vardy MVP di novembre: battuti Lautaro e Maignan. De Siervo: "Giocatore d'altri tempi"
- 16:34 Arsenal a punteggio pieno in Champions, a gennaio c'è l'Inter. Arteta: "La squadra sa adattarsi a ogni contesto"
- 16:20 UFFICIALE - Promozione per l'ex nerazzurro Bolzoni, allenerà la prima squadra della Pro Patria
- 16:05 Acerbi fuori circa un mese, sinistra somiglianza con lo scorso anno. Ma Chivu ha già avviato la transizione
- 15:50 Lo scopritore di Kulla: "Piaceva anche all'Inter, lo hanno seguito per una settimana intera"
- 15:36 Esposito: "Pio? Legame indescrivibile. Giocare con lui in Nazionale sarebbe un sogno doppio, ma è presto per pensarci"
- 15:22 Ritorno pubblicità betting, strada in salita: il Ministro Schillaci boccia un'iniziativa di Lotito
- 15:07 Ferrari: "Inter, il ko grave col Liverpool non può influenzare il cammino in Champions"
- 14:49 Atalanta, stop per Bellanova: lesione al bicipite femorale, salta la gara con l'Inter
- 14:39 Braida: "Campionato senza padroni. Milan da scudetto con Inter e Napoli, se a gennaio colmerà le lacune"
- 14:25 Dazn lancia il 'Pass Giornata': si potrà comprare un singolo turno di campionato, ecco quanto costerà
- 14:10 Scommesse, chiusa l'indagine nata dal caso Fagioli: anche un appuntato dei carabinieri tra gli indagati