Gestione delle risorse e frequente ricorso al turnover sono necessari a performare sia in campionato che in Champions, secondo le osservazioni mosse attorno al tavolo di Sky Sport durante l’After party di Champions League Show, dove Beppe Bergomi si dice totalmente d’accordo e a proposito di questo argomento dice la sua sulla partita dell’Inter contro la squadra di Slot.

"Mi ha sorpreso l’Inter di Chivu col Liverpool perché è quella con la media più alta di cambi e fa un solo cambio rispetto alla gara precedente col Como. Contro la squadra di Fabregas l’Inter fa una grande partita, di grande intensità ma il Como ti fa faticare perché è giovane che corre. E dopo venti minuti ha dovuto fare due cambi per due infortuni quindi devi osare e fare questi cambi se vuoi pensare di andare più avanti possibile in tutte le competizioni" ha detto l'ex capitano della Beneamata.

Ci si aspettava che potesse patire così tanto il Liverpool?

"Sì, quando il Liverpool nel secondo tempo cambia e vengono fuori i difetti di questa squadra. Lo dico da troppo tempo, il Liverpool sta facendo male in campionato ma ha giocatori forti, europei e reagiscono bene anche a situazioni come quella di Salah. L'Inter sta facendo il percorso che deve fare. Se mi chiedi se poteva avere dei punti in più ti dico di sì perché con l'Atletico ha giocato bene e ha preso gol su calcio d'angolo al 93esimo, contro gli inglesi poteva fare tranquillamente 0-0... Poi quando ho visto chi era l'arbitro ed era lo stesso che l'anno scorso dà il rigore contro l'Atalanta col Bruges".

"Per struttura di squadra l'Inter non ha giocatori veloci e di gamba quindi non può portare contropiede ed è costretta a difendere bassa ed è la squadra con l'età media più alta" ha poi aggiunto ulteriormente, elementi che a suo avviso hanno fatto la differenza contro Van Dijk e compagni. E a proposito di Van Dijk aggiunge: "Sul suo fallo di mano in Italia ne danno sette di rigori, in Europa no. Io sono pure d'accordo su queste situazioni però qui...".