Altre parole di Fabio Capello dalla sua intervista alla Gazzetta dello Sport.

Non sarebbe il caso di scegliere tra campionato e Champions?

"No, assolutamente, vanno giocate entrambe al massimo: la Serie A è un percorso lungo, mentre la coppa è una corsa a premi costante. E ha pure un peso economico importante per la società".

In Champions, la Dea è la migliore delle italiane...

"È vero, in Europa si esalta perché ha questo modo di giocare al quale noi forse adesso in Italia siamo un po’ abituati, ma che alle squadre straniere dà fastidio. Credo che possa arrivare tra le prime otto, perché ha la mentalità da coppa: giocare in Champions le viene quasi facile".

Il Napoli rischia pure i playoff?

"Il Copenaghen (prossimo avversario, ndr) è da prendere con le molle, ma Conte ha una squadra di qualità e deve solo recuperare gli infortunati. È per questo che al Da Luz avrebbe dovuto fare di tutto per vincere e ipotecare gli spareggi, considerato che il prossimo turno si giocherà a gennaio, quando avrà più soluzioni".

A proposito di Conte, perché fatica così tanto in Europa?

"Forse non riesce a trasmettere ai giocatori serenità e forza come in campionato. Quando giochi nelle coppe devi prenderti dei rischi senza avere paura di osare".