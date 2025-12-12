Dopo le recenti vittorie nella gestione De Rossi, che ha portato otto punti in quattro gare, in casa Genoa non vogliono fermarsi. E, come si legge oggi su Tuttosport, possono anche puntare su precedenti recenti con l'Inter non felicissimi per gli ospiti. Uno 0-0 nel 2022, l'1-1 del 2023 e il 2-2 del 2024, tutti a Marassi.

Il tecnico rossoblu ritroverà Gronbaek e Frendrup, ma difficilmente avrà a disposizione Ostigard, che ha problemi al polpaccio destro e non verrà rischiato. Dal 1' dovrebbe giocare Otoa, che già a Udine ha sostituito bene il compagno di squadra.