Ospite a un evento Panini, Alessandro Bastoni ha raccontato il suo rapporto con l'album delle figurine durante l'infanzia: "La mia baby sitter mi 'interrogava' sui giocatori dandomi dei dati come altezza, nazionalità, squadra di club... Sapevo tutto fino alla Serie B, leggevo le statistiche e le sapevo a memoria anche per rendermi conto della fisicità dei giocatori", il ricordo del difensore dell'INter. 

Sezione: News / Data: Ven 12 dicembre 2025 alle 12:56 / Fonte: Instagram Panini Italia
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print