Con Acerbi infortunato e De Vrij molto indietro nelle gerarchie, l'Inter potrebbe muoversi da subito in difesa. Secondo Tuttosport, Ausilio ha un budget tra i 20 e i 24 milioni di euro, ma i nerazzurri non spenderanno tanto per.

Intanto ci sono discorsi ben avviati per Branimir Mlacic, difensore centrale di 18 anni che verrà bloccato, prendendolo subito per farlo crescere nell’Under 23 oppure lasciandolo in Croazia fino al termine della stagione. I nerazzurri potrebbero affondare il colpo anche per Mario Gila, 25 anni, ingaggio da 1,1 milioni di euro e con lo stesso agente di Lautaro Martinez. La Lazio ha necessità di vendere per rientrare dentro i parametri per fare mercato. Ha un contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione da circa 20 milioni.

Si guarda a Roma anche per il centrocampo e il sogno resta Manu Koné, soprattutto guardando a un futuro in cui Frattesi potrebbe dire addio e Mkhitaryan è in scadenza. Grande attenzione anche a Ebenezer Akinsanmiro, che verrà controriscattato in estate. In attacco, invece, non dovrebbero esserci stravolgimenti.