Se per rivedere in campo Acerbi ci vorrà almeno un mese, il discorso cambia per Hakan Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport conferma le sensazioni positive sull'ex milanista: "Il centrocampista turco non si è sottoposto ieri agli esami strumentali (al contrario del collega difensore) ma dopo la contrattura all’adduttore destro – che l’ha costretto al cambio al 10’ della sfida col Liverpool – sta migliorando decisamente e non desta preoccupazione. Calha verrà valutato di giorno in giorno ed eventualmente farà soltanto un’ecografia, ma i miglioramenti sono evidenti, anche se Cristian Chivu per precauzione dovrà fare a meno di lui contro il Genoa".

A Marassi, in regia, dovrebbe esserci Zielinski come visto con il Liverpool. Restando a Calhanoglu, invece, difficile dire se potrà essere già in campo per la semifinale contro il Bologna di venerdì 19 (ore 20 italiane).