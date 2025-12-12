Tegola pesante per l'Inter: come temuto, l'infortunio di Acerbi non è di poco conto e il centrale starà fuori almeno un mese a causa del risentimento ai flessori subito durante la partita con il Liverpool.

Come annuncia la Gazzetta dello Sport, quindi, sboccerà definitivamente l'Inter di Bisseck e Akanji, coppia già vista in stagione a completare la linea difensiva con Bastoni. Peraltro, nelle ultime uscite insieme, Chivu ha preferito piazzare lo svizzero in mezzo e riposizionare il tedesco nel ruolo di braccetto come faceva sempre Inzaghi.

"La nuova difesa sarà varata domenica, a Marassi contro il Genoa, poi verrà esportata in Arabia per la Supercoppa - si legge -. In sostanza, tenendo metà gennaio come probabile data del rientro di Acerbi, dovrebbero essere 5 (6 con l’eventuale finale di Riad) le partite con Akanji centrale e Bisseck a destra. Senza dimenticare De Vrij in questo valzer difensivo come altra soluzione al centro".