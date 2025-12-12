L’Inter presenta ONE RHYTHM, il progetto che accompagnerà i nerazzurri verso la Supercoppa Italiana 2025 e che celebra la connessione culturale tra il club e il panorama internazionale in cui compete.
Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare l’incontro tra culture diverse, che entrano in connessione grazie al calcio - veicolo di passione e valori condivisi – dando vita ad un ritmo unico. L’Inter, da sempre simbolo di apertura e internazionalità, diventa il punto di collegamento, trasformando il ritmo delle emozioni collettive e dell’identità culturale in un linguaggio universale. Il claim ONE RHYTHM guiderà l’intero progetto nerazzurro sul territorio: dalle attivazioni locali alle iniziative di fan engagement, fino alla creazione di una maglia speciale che la squadra indosserà in campo nella semifinale contro il Bologna.
Ancora una volta, l’Inter conferma il proprio impegno nel coinvolgere i tifosi attraverso le esperienze culturali che più li coinvolgono e dimostra la capacità di evolversi oltre il terreno di gioco, rimanendo allo stesso tempo profondamente connessa alla propria comunità internazionale.
Elemento centrale di questo percorso è la collaborazione con il Soundstorm Festival di Riyadh, organizzato da MDLBEAST e tra gli eventi musicali più rilevanti al mondo con oltre 400.000 spettatori. Per la prima volta il festival coopera con il mondo del calcio, legandosi ad un Club che crede allo stesso modo nella forza delle connessioni culturali.
La collaborazione rappresenta la naturale evoluzione del percorso avviato dall’Inter nel mondo della musica, dopo le attivazioni con il festival Coachella negli Stati Uniti e con Republic Records durante il FIFA Club World Cup.
Il volto di questa attivazione sarà Francis Mercier, dj e producer franco-haitiano tra i nomi emergenti più apprezzati della scena internazionale: dopo aver inaugurato la collaborazione con un DJ set live a San Siro in occasione di Inter-Lazio, l’artista ha svelato la maglia speciale durante la sua performance sul palco del Soundstorm giovedì 11 dicembre.
La special jersey, che richiama l’unione tra due culture attraverso un pattern dedicato nei numeri, verrà indossata dai giocatori nerazzurri il 19 dicembre nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, portando in campo il concept che ha guidato l’intero progetto. La maglia sarà disponibile in edizione limitata su store.inter.it con le personalizzazioni di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Nicolò Barella.
Il progetto è stato anticipato sabato 6 dicembre dal Brand & Marketing Director Luca Adornato, che ha preso parte all’XP Music Futures 2025, la conferenza annuale dedicata al mondo della musica dell’area MENA, intervenendo nel panel How Music Shapes National Sporting Identity.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 14:25 Inter-Liverpool, premiato l'impatto di Zielinski. Alle sue spalle c'è Akanji
- 14:10 Genoa, De Rossi: "Se non sei perfetto l'Inter rischia di umiliarti, Chivu merita successo. Ostigard non convocato"
- 13:55 Albertini, ex sindaco di Milano: "San Siro? Non c'è alcun monumento culturale da salvaguardare. Obsolescenza inarrestabile"
- 13:40 Il Secolo XIX - Genoa-Inter, atmosfera calda al Ferraris: già superati i 30mila spettatori
- 13:25 Slot: "Salah out con l'Inter, decisione mia. Ekitike e Isak? Lautaro e Thuram sono più abituati a giocare insieme"
- 13:10 L'Inter presenta ONE RHYTHM: al Soundstorm Festival di Riyadh svelata la maglia della Supercoppa 2025
- 12:56 Bastoni e i ricordi legati all'album Panini: "La mia baby sitter mi interrogava, sapevo tutto fino alla Serie B"
- 12:42 Ranking Uefa per club, Inter sempre terza ma il Bayern si allontana. Juve e Milan lontanissime
- 12:28 Ventola: "Il Liverpool mi ha deluso, ai punti meritava di vincere l'Inter. Vedo Thuram strano"
- 12:14 Qui Genoa - De Rossi ha dato il cambio di marcia. E recupera due pedine per l'Inter
- 12:00 Verso GENOA-INTER, possibili CAMBI per CHIVU. Ma FRATTESI non c'è: il FUTURO e la pista... JUVE!
- 11:45 TS - Acerbi fuori un mese? L'anno scorso fu molto di più. Tempi più brevi per Calhanoglu e Darmian: le previsioni
- 11:30 Borghi: "Zwayer non è un grande arbitro. Si può discutere sui cambi di Chivu ma Inter-Liverpool doveva finire pari"
- 11:16 Ancora Capello: "Guai a scegliere tra campionato e Champions! Conte? In Europa fatica perché..."
- 11:02 Milan, Modric: "Tutto sta andando come volevo. Scudetto? È dura, ma..."
- 10:48 CdS - Anche Chivu alle prese con il problema infortuni: ci sono soluzioni pronte
- 10:34 Corsera - La strategia dell'Inter per il dopo Sommer: tre nomi sul taccuino per la successione dello svizzero
- 10:20 TS - L'Inter ha un problema nei finali di gara: i dati parlano chiaro. Ed era così anche l'anno scorso
- 10:06 TS - Dumfries, cambio d'agente e lo spettro della clausola: l'Inter non si strappa le vesti, ecco perché
- 09:52 Caressa dopo il rigore su Wirtz: "Basta premiare i simulatori. Ecco perché il VAR tende a intervenire troppo"
- 09:38 TS - L'Inter punta su Gila: i costi dell'operazione. E c'è un sogno per il centrocampo
- 09:24 TS - Frattesi-Juve, primo approccio. L'Inter continua a sparare alto: il punto
- 09:10 GdS - Scudetto più Champions: la "grande illusione interista" dell'anno scorso ha insegnato una cosa
- 08:56 GdS - Verso il Genoa: ancora dubbi per Chivu. La probabile formazione
- 08:42 GdS - Acerbi out fino a metà gennaio: sboccia definitivamente l'Inter di Bisseck e Akanji
- 08:28 GdS - Calhanoglu non preoccupa: l'obiettivo è riaverlo per il Bologna in Supercoppa
- 08:14 Lautaro: "Monaco cancellata, ora cresciamo con Chivu. E non scelgo tra scudetto e Champions. Sul mio futuro..."
- 08:00 Capello: "Inter sfortunata nelle ultime due di Champions, ma credo tanto nella squadra. Chivu mi dà fiducia"
- 00:00 Niente alibi, ma non si può ignorare l'evidenza
- 23:54 Bergomi: "Turnover fondamentale per arrivare in fondo. L'Inter col Liverpool mi ha sorpreso. Poi sul tocco di Van Dijk..."
- 23:35 Rampulla: "Bastoni sa di aver fatto una stupidaggine, anche se non era rigore"
- 23:20 La rivelazione di Petrachi: "Avevo preso Lautaro al Torino per 7 milioni, ma poi è saltato per le commissioni"
- 23:06 Doppiette di Ferguson e Bernardeschi, la Roma e il Bologna fanno festa: i risultati di Europa e Conference League
- 22:52 Marotta non si nasconde più: critico con gli arbitri e con le ‘sviolinate di calcio-spettacolo’. E su Chivu solo stima
- 22:38 Bastoni regista aggiunto: in Serie A solo Di Lorenzo più coinvolto dell'interista
- 22:23 L'onestà di Mac Allister sull'episodio Bastoni-Wirtz: "Per me una trattenuta del genere non è da calcio di rigore"
- 22:08 Marotta: "Rinnovo di Carlos Augusto? Gratificheremo chi se lo merita. Con Chivu abbiamo solo avuto coraggio"
- 21:53 Inter Women, Magull: "Sappiamo quanto conta un derby in Italia, in campo per vincere"
- 21:39 Adani: "Dare il rigore di Inter-Liverpool è da stupidi. La sceneggiata di Wirtz porta l'arbitro al VAR per fregarlo"
- 21:25 Inter, visita speciale ad Appiano: Tronchetti Provera consegna il Calendario Pirelli 2026
- 21:10 Inter, nessun pari fino alla 15esima giornata per la seconda volta nella storia. In trasferta è caccia a un primato
- 20:56 videoInter Christmas Party 2025, l'arrivo dei nerazzurri: Thuram senza treccine ma in pieno stile Tikus
- 20:40 La Fiorentina sorride: Kean e Gudmundsson regalano la prima vittoria a Vanoli. I risultati di Europa e Conference League
- 20:26 GdS - Dumfries, doppio rebus tra infortunio e futuro: tempi più lunghi. E il cambio di agente apre nuovi scenari
- 20:12 De Laurentiis: "Mourinho la sa lunga. Il primo scudetto sofferto e scontato, l'anno scorso abbiamo goduto di più"
- 19:58 Marotta: "Col Liverpool ko immeritato. Ingenuità ed errori favorevoli agli altri, saremo più furbi. Sul mercato..."
- 19:43 L'Inter domina nel gioco e nei gol: i numeri parlano chiaro. E sui corner solo due squadre in Europa son più letali
- 19:28 Fiorentina, Vanoli: "Dzeko leader carismatico oltre che grande giocatore. Merita di essere capitano"
- 19:13 videoLautaro premiato ai Gazzetta Sports Awards: "Abbiamo riportato l'Inter dove merita di stare, Chivu ci sta dando tanta energia"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB VALLE SCRIVIA. Le ultime verso GENOA-INTER
- 18:45 Morata, l'infortunio contro l'Inter costa caro. Il bollettino medico del Como: "Lesione di alto grado all'adduttore"
- 18:30 Dimarco al top in Serie A per occasioni create e assist. Dal 2004/05 ad oggi condivide un record solo con Maicon
- 18:15 Dal Canto: "Inter, più sconfitte del previsto. Ma dopo aver cambiato allenatore è normale"
- 18:00 Abodi: "No a Milan-Como a Perth? Va bene così, c'erano dei dubbi già prima". Poi una battuta sulla A in chiaro
- 17:45 Genoa e Inter al 115° incrocio in Serie A: il bilancio è a tinte nerazzurre
- 17:30 Bookies - Champions: l'Atalanta vede la top-8, sale in quota l'Inter. Ancora lontana la qualificazione agli ottavi della Juventus
- 17:16 Pier Silvio Berlusconi: "Sogno una gara di Serie A in chiaro la domenica sera, ma come si fa?"
- 17:02 Zwayer: allora non è vero che "Ci sarà pure un giudice a Berlino"
- 16:48 Serie A, Vardy MVP di novembre: battuti Lautaro e Maignan. De Siervo: "Giocatore d'altri tempi"
- 16:34 Arsenal a punteggio pieno in Champions, a gennaio c'è l'Inter. Arteta: "La squadra sa adattarsi a ogni contesto"
- 16:20 UFFICIALE - Promozione per l'ex nerazzurro Bolzoni, allenerà la prima squadra della Pro Patria
- 16:05 Acerbi fuori circa un mese, sinistra somiglianza con lo scorso anno. Ma Chivu ha già avviato la transizione
- 15:50 Lo scopritore di Kulla: "Piaceva anche all'Inter, lo hanno seguito per una settimana intera"
- 15:36 Esposito: "Pio? Legame indescrivibile. Giocare con lui in Nazionale sarebbe un sogno doppio, ma è presto per pensarci"
- 15:22 Ritorno pubblicità betting, strada in salita: il Ministro Schillaci boccia un'iniziativa di Lotito
- 15:07 Ferrari: "Inter, il ko grave col Liverpool non può influenzare il cammino in Champions"
- 14:49 Atalanta, stop per Bellanova: lesione al bicipite femorale, salta la gara con l'Inter
- 14:39 Braida: "Campionato senza padroni. Milan da scudetto con Inter e Napoli, se a gennaio colmerà le lacune"
- 14:25 Dazn lancia il 'Pass Giornata': si potrà comprare un singolo turno di campionato, ecco quanto costerà
- 14:10 Scommesse, chiusa l'indagine nata dal caso Fagioli: anche un appuntato dei carabinieri tra gli indagati