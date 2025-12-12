"Se c’è una cosa che ha insegnato la grande illusione interista della scorsa stagione, quella corsa per abbracciare il mondo terminata con niente tra le mani, è che bisogna pensare bene a come gestire energie e ambizioni: a volersi avvicinare troppo al sole della Champions, si rischia di bruciare le ali pure in campionato". Questo quanto si legge stamane sulla Gazzetta dello Sport.
La rosea analizza il cammino delle italiane in coppa e avvisa: il dispendio di energie in Europa condiziona eccome il cammino domestico. "Questa nuova annata per le vie della A e della Champions sembrerebbe quasi confermare l’insegnamento di qualche mese fa, a maggior ragione dopo l’ultimo turno in cui le due italiane con più reali ambizioni di tricolore sono cadute in Europa dopo una vittoria in Serie A - si legge -. L’Inter di Chivu, dominante contro il Como, non aveva la stessa baldanza a San Siro contro il Liverpool: pesa la differenza di livello dei rivali, ma ancora di più la stanchezza sulle gambe di una formazione confermata quasi per intero (Mkhitaryan unico cambio). Il Napoli con i cerotti si è fatto male mercoledì in casa del Benfica, dopo aver regolato la Juve dell’ex Spalletti".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
