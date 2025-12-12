Francesco Acerbi tornerà a giocare nel nuovo anno. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, dovrà stare fermo almeno un mese, in teoria potrebbe quindi esserci per Inter-Napoli del 10 gennaio o per Inter-Lecce quattro giorni dopo, ma già l'anno scorso i tempi del rientro si dilatarono molto, anche a causa dell'età.

Decisamente meno lungo lo stop per Calhanoglu. Non ci sarà contro il Genoa, ma verrà convocato per la Supercoppa Italiana con l'obiettivo di giocare almeno l'eventuale finale. Discorso che vale anche per Darmian, ma non per Dumfries, che continua ad avere dolore alla caviglia.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 12 dicembre 2025 alle 11:45
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print