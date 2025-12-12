"Una brutta partita, comincio così", ha detto senza mezzi termini l'ex Inter, Nicola Ventola a Viva el Futbol a proposito del match di mercoledi tra la sua ex squadra e quella di Slot in Champions League: "Il Liverpool sinceramente mi ha deluso, l'Inter ha fatto di più e non meritava di perdere. Ci sono state fasi in cui il Liverpool attendeva e non andava a pressare, per quello è stata brutta, perché anche l'Inter si difendeva compatta".
"Chivu perdendo Calhanoglu e Acerbi ha perso qualità. I nerazzurri giocano bene quando le due punte fanno la differenza: Thuram è in difficoltà, lo vedo strano quando corre, come se non stesse bene. Lautaro ha fatto una partita da sei ma niente di che" ha aggiunto muovendo qualche riflessione critica sulla ThuLa prima di concludere sul rigore: "Il Liverpool l'ha vinta per quell'episodio: ai punti meritava l'Inter ma non si è vista una buona partita".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
