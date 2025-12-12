Davide Frattesi strizza l'occhio alla Juventus e a Luciano Spalletti, l'ex ct della nazionale che più di ogni altro è riuscito a valorizzarlo durante la comune esperienza in azzurro. Secondo Tuttosport, infatti, il centrocampista sta trovando sempre meno spazio in nerazzurro: paradossalmente giocava di più con Simone Inzaghi, incredibile ma vero considerando che proprio Chivu lo aveva convinto a restare la scorsa estate.

Così il giocatore ha respinto le sirene provenienti dalla Premier League (Newcastle e Nottingham Forest), ma ora è all'ultimo posto nelle gerarchie delle mediana interista, scavalcato anche da Sucic e Zielinski. La proposta dil prolungamento di contratto fino al 2030 è in stand-by e l'agente Beppe Riso ha riaperto i dialoghi con la Juventus.

Se davvero la Juventus dovesse scegliere la strada del 4-2-3-1, come visto contro il Pafos, un giocatore come Frattesi potrebbe essere decisamente utile. L'entourage del centrocampista è stato alla Continassa nei giorni scorsi per quella che è stata definita una visita di cortesia ai dirigenti, ma potrebbe essere stato un approccio iniziale. L'apertura del giocatore c'è, da capire quanto chiederà l'Inter, che finora non è mai scesa sotto i 35 milioni di euro. Al momento troppi per un giocatore che non è centrale nel progetto.