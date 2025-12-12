Arne Slot parla in conferenza stampa alla viglia del match di Premier League contro il Brighton partendo da Mohamed Salah, escluso dall'elenco dei convocati per la sfida di San Siro contro l'Inter: "Avrò una conversazione con Mo questa mattina e il risultato di quella conversazione determinerà come sarà domani", dice il tecnico del Liverpool.

"Penso che come club abbiamo deciso e io ho preso parte alla decisione di non portarlo alla partita con l'Inter - aggiunge Slot -. Sono sempre in contatto con loro, ma quando si tratta di decidere la formazione o la squadra, lasciano sempre la questione a me. Questo non vuol dire che non parlo con loro, principalmente con Richard (Hughes, ndr), a proposito, non con Michael (Edwards, ndr). Ma parlo con lui (Richard, ndr) di tante cose. Ma la decisione di far giocare un giocatore o di averlo in squadra, come ho sperimentato fino ad ora e penso che questo non cambierà mai, dipende interamente da me".

Il tecnico dei Reds nomina poi anche la ThuLa quando chiamato a commentare la prestazione di Hugo Ekitike e Alexander Isak: "Penso che più giocheranno insieme, più si adatteranno l'uno all'altro. Penso sia giusto dire che gli altri due che erano in campo, i due numeri 9, Marcus Thuram e Lautaro Martinez, erano più abituati a giocare insieme. Ma ho visto anche cose promettenti da entrambi. È la seconda volta che giocano insieme per ovvie ragioni, perché la forma fisica in una partita è la ragione ovvia. E penso che ne vedremo di più nel futuro in cui giocheranno insieme. Ma Alex ha avuto anche dei problemi nel primo tempo, quindi vediamo come si è ripreso oggi: se è in grado di iniziare domani e, se ci riesce, decido di ricominciare insieme oppure lo facciamo in un modo diverso".