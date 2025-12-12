Si prevede un clima caldo al Ferraris per la sfida tra Genoa e Inter in programma domenica alle ore 18 e valida per la 15esima giornata di Serie A. Come riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, infatti, è stata superata quota 30mila spettatori per l'appuntamento: al momento restano a disposizione solamente qualche centinaia di biglietti tra distinti e tribuna, mentre tutti gli altri settori sono sold-out.